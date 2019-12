O meia Bruno Guimarães está entre os jogadores relacionados pelo Athletico para a partida desta quarta-feira (4) contra o Santos, às 19h, na Arena da Baixada. Apesar de não estar inteiro fisicamente, ele pediu para estar em campo – entrando no segundo tempo. Com previsão de casa cheia, o confronto com o vice-líder do Campeonato Brasileiro é o último em casa do Furacão em 2019.

E também deve ser a última partida de Bruno com a camisa do Furacão. Ele será preservado na partida contra o Avaí, na última rodada do Brasileirão, e é nome certo para participar do Pré-Olímpico da Colômbia, valendo vaga para a Olimpíada em Tóquio. O torneio começa em 18 de janeiro, com a preparação se iniciando logo depois da virada de 2020.

Além desse período na seleção, o Athletico está com a transferência de Bruno Guimarães encaminhada para o Atlético de Madrid. O clube espanhol, que na metade do ano já levou Renan Lodi, fez um acordo de prioridade pelo meio-campista e deve exercê-la na abertura do mercado internacional de transferências, dia 10 de janeiro. O valor da negociação chega a 30 milhões de euros, o equivalente a 139,5 milhões de reais.

Bruno Guimarães chegou ao Furacão em 2017, vindo do Audax. Após ser o destaque do Campeonato Paranaense, vencido pelo time alternativo do Rubro-Negro, foi guindado ao time titular por Tiago Nunes. A partir daí, passou a ser um dos jogadores mais valorizados do País, além de ser eleito o melhor jogador da Copa do Brasil deste ano, vencida pelo Athletico.

Ao todo, o meia jogou 105 partidas com a camisa do Furacão, com dez gols marcados. Na metade do ano, Bruno recusou uma proposta do Shanghai Shenhua, que tinha se disposto a pagar 40 milhões de euros (R$ 185 milhões) pelos seus direitos econômicos.

Relacionados pelo Athletico para a partida contra o Santos:

Goleiros: Santos e Léo

Laterais: Madson, Jonathan, Abner Vinícius, Márcio Azevedo e Adriano

Zagueiros: Léo Pereira, Robson Bambu e Thiago Heleno

Volantes: Camacho, Erick, Bruno Guimarães e Wellington

Meias: Lucho González, Bruno Nazário, Thonny Anderson e Tomás Andrade

Atacantes: Braian Romero, Marcelo Cirino, Pedrinho, Marco Ruben e Rony

