O Athletico tem vários atletas retornando de empréstimos nesta reta final de temporada. As situações são diversas: jogadores com contratos longos, como João Pedro e Matheus Anjos, que estavam no Paraná; em fim de contrato, como Felipe Gedoz e Giovanny; além de jovens que nem estrearam no time principal do Furacão e podem aparecer nos aspirantes no Campeonato Paranaense 2020.

Confira as situações dos atletas:

João Pedro (31/12/2022): Emprestado ao Paraná, o meia não conseguiu repetir a temporada de 2017, quando ajudou o rival a subir para a Série A. Já retornou ao Furacão com uma lesão muscular sentida nesta reta final de Série B.

Matheus Anjos (31/12/2021): Também atuando pelo Paraná na Série B, o meia foi o grande destaque da equipe na competição. Se lesionou e ficou parado durante mais de três meses. Retorna ao Furacão, mas ainda não sabe seu futuro.

Bruno Rodrigues (12/2019): Fez uma Série B irregular pelo Paraná. Se despediu do Athletico na noite da última segunda-feira por meio de suas redes sociais.

Matheus Anjos e Bruno Rodrigues voltam para a disputa do Campeonato Paranaense. Foto: André Rodrigues.

Juanma Boselli (31/12/2020): Contratado neste ano pelo Athletico, foi emprestado ao América-MG, onde foi pouco utilizado. Já retornou do empréstimo e deve jogar o Paranaense 2020.

Léo Gomes (31/12/2020): Com 22 anos, o volante foi contratado pelo Athletico em uma negociação que envolveu os empréstimos de Zé Ivaldo e Felipe Gedoz ao Vitória. Léo Gomes seguiu jogando pelo Rubro-Negro baiano e se apresenta ao clube paranaense em 2020.

+ Confira também:

Nicolas (31/12/2020) – O lateral-esquerdo ajudou o Atlético-GO na campanha do acesso. Homem das bolas paradas do Dragão, fez 43 jogos e marcou três gols no clube goiano (entre Campeonato estadual e Série B).

Reginaldo (31/12/2021) – Assim como Nicolas, foi emprestado ao Atlético-GO depois de não fazer um bom primeiro turno no Paranaense pelo time de aspirantes. No time goiano, atuou na lateral e meia. Ao todo, fez 32 jogos e marcou um gol.

Reginaldo retorna após empréstimo ao Atlético-GO. Foto: Albari Rosa.

Bruno Alves (até 2021) – Com 27 anos, o atacante nem chegou a atuar pelo Athletico. Foi contratado do Caxias do Sul e foi emprestado duas vezes neste ano para Juventude e CSA. Deve jogar o Paranaense.

Jogadores que retornam, mas têm contratos no fim ou mais curtos:

Zé Ivaldo retorna do Vitória e tem contrato até junho/2020;

Felipe Gedoz retorna do Vitória e tem contrato até janeiro/2020;

Crysan retorna do Atlético-GO e tem contrato até junho/2020;

Douglas Coutinho retorna do Seoul E-Land, da Coreia do Sul, e tem contrato até junho/2020;

Giovanny retorna do Goiás e tem contrato até o fim deste ano;

Julian retorna do Avaí e tem contrato apenas até o dia 06 deste mês;

Lucas Macanhan retorna do Paraná e tem contrato até o fim do ano;

Gabriel Poveda estava emprestado pelo Alverca-POR e já retornou ao Athletico, também tem contrato até 31 de dezembro;

E mais:

Outros casos:

O goleiro Juliano, o lateral-direito Léo Simas e o atacante Thiago já retornaram ao Athletico após o fim dos empréstimos em parceria com o Orlando City B. Já o lateral-direito Gustavo Cascardo, que está no FK Senica, da Eslováquia, e o atacante Yago, no Paços de Ferreira, de Portugal, estão emprestados aos clubes até a metade de 2020.

Outros jogadores que estão emprestados e voltarão ao Athletico para a temporada 2020 são: Christian (Juventude), Alexsander (Swope Rangers), Geovane (Inter de Limeira), Danilo Boza (Mirassol) e Juninho (Estoril-POR). Todos têm contrato e podem aparecer no time de aspirantes do ano que vem.