O atacante Marco Ruben não ficará no Athletico em 2020. O Furacão não exerceu a preferência para comprar os direitos do atleta por 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões) e o argentino se despede após o duelo com o Santos, nesta quarta-feira (4), às 19h, na Arena da Baixada. O futuro do atleta deve ser mesmo o seu país de origem.

A expectativa no Rosario Central, clube que detém os direitos do atleta, é que Ruben desembarque na cidade até o final da semana. No entanto, os rosarinos tratam com ressalva a permanência do goleador para 2020. Encaram a possibilidade de o jogador, revelado pelos Canallas, abandonar o futebol aos 33 anos.

Contratado em 2019 , o atacante é o artilheiro do Rubro-Negro na temporada, com 12 gols. E, apesar do pouco tempo, virou ídolo da torcida. Especialmente, após os três gols no triunfo sobre o Boca Juniors, por 3×0, na Baixada, pela Libertadores (foram seis gols na disputa).

Marco Ruben também anotou de cabeça um dos gols da vitória sobre o Grêmio por 2×0, que levou a decisão para os pênaltis e valeu a passagem do Athletico para a final da Copa do Brasil. No duelo vitorioso com o Inter, participou dos gols de Bruno Guimarães e Léo Cittadini.

No Joaquim Américo, ficará a lembrança do grito de ‘Maaaaarcoo‘, que parte pelo sistema de som do estádio, após os gols do argentino, respondido nas arquibancadas com ‘Ruuuuuuuben‘.

