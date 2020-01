Após impasse nos valores da negociação, o Benfica teria desistido da contratação do meia Bruno Guimarães, do Athletico. A informação é do jornal português, Record. Conforme a publicação, o Benfica ofereceu 20 milhões de euros (R$ 93 milhões) por 100% dos direitos econômicos da joia atleticana, mais 10% de uma venda futura.

O Furacão, por sua vez, gostaria de receber este valor por 80% do jogador, ou seja, mantendo 20% dos direitos visando lucro em uma negociação futura. O impasse, então, gerou a desistência do clube português.

Com isso, o Lyon, da França, segue como o principal interessado no atleta de 22 anos, que atualmente está na Colômbia defendendo a seleção sub-23 que disputa o Pré-Olímpico.

A proposta dos franceses não foi revelada, mas seria superior à oferta do Benfica. O volante foi um pedido de Juninho Pernambucano, ex-meia brasileiro, diretor da equipe francesa. O Arsenal, da Inglaterra, também sinaliza interesse no atleta, mas corre por fora na disputa. A reportagem buscou contato com Petraglia, mas não obteve retorno.

Kia Joorabchian

Enquanto Mario Celso Petraglia representa o Athletico nas negociações por Bruno Guimarães, o polêmico empresário Kia Joorabchian atua ao lado do superagente brasileiro Giuliano Bertolucci como representantes do atleta em solo europeu.

Iraniano, Kia, como é conhecido, foi o fundador da empresa MSI, empresa com sede em Londres que manteve um contrato de parceria com o Corinthians, em 2004, contratando para o clube paulista estrelas como os argentinos Carlos Tévez e Javier Mascherano, então umas das principais promessas do futebol argentino.

Em julho de 2007, o Corinthians anunciou o fim da parceria, após o Ministério Público de São Paulo denunciar e pedir a prisão do iraniano, assim como do então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, acusados de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em 2008, o STF suspendeu o pedido de prisão. O magnata russo Boris Berezovsky, falecido em 2013, também foi alvo da justiça brasileira, pela sua participação na MSI.

O empresário ainda tentou adquirir o West Ham, da Inglaterra, em 2006, clube que recebeu Tevez e Mascherano após deixarem o Corinthians. Atualmente, Kia atua como empresário de jogadores.

Seleção principal

Destaque do Brasil na vitória na estreia do Pré-Olímpico, sobre o Peru, Bruno Guimarães vem sendo monitorado pelo técnico da seleção principal, Tite, para os jogos das Eliminiatórias, em março, contra Bolívia e Peru. O meia, capitão da seleção sub-23, vem sendo muito elogiado pela comissão técnica comandada por Tite.

