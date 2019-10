A diretoria do Bahia não vai colocar ingressos à disposição da torcida do Athletico para o jogo deste sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. O clube baiano teve essa postura por conta do veto à torcida do próprio Bahia no confronto do primeiro turno, na Arena da Baixada.

Na ocasião, a medida do Ministério Público do Paraná, chamada de ‘torcida humana’ e que foi acatada pelo Furacão, não disponibilizava setor para visitantes na Arena da Baixada. A medida acabou indo por água abaixo graças às enxurradas de críticas sofridas.

Nono colocado na tabela de classificação do Brasileirão, com 31 pontos, o Athletico não perde há três jogos na competição. Porém, a equipe do técnico Tiago Nunes vai encontrar um adversário que faz uma ótima campanha. O Bahia engatou duas vitórias consecutivas e entrou no G6.