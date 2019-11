Um dos campeões do futebol brasileiro em 2019. Um time no melhor momento no Campeonato Brasileiro. Jogadores em alta no mercado nacional e internacional. Valorizado, o Athletico virou atração neste final de temporada. Neste domingo (24), às 16h, contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Furacão coloca sua evolução em campo diante de um adversário que precisa ainda somar pontos para eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento.

No embalo das conquistas da Copa Sul-Americana do ano passado e da Copa do Brasil deste ano, o Athletico é o ‘queridinho’ do mercado. As premiações aumentaram, mais dinheiro vai entrar até o final de 2019, a diretoria participou de um encontro internacional de clubes para tratar de transferências, as transmissões de TV aberta aumentaram e os personagens principais dessa temporada estão no centro das atenções.

Começou ainda na metade do ano com a saída de Renan Lodi para o Atlético de Madrid. Nesse mês, a rumorosa saída de Tiago Nunes para o Corinthians mostrou o tamanho da valorização rubro-negra. Até o final de 2019, Bruno Guimarães e Rony serão notícia também por conta do interesse de clubes de fora do País – Bruno, que volta ao time neste domingo, está praticamente fechado com o mesmo Atlético de Renan Lodi.

Seria uma transferência milionária, que chegaria próximo aos 140 milhões de reais, dinheiro nunca visto em uma negociação do futebol paranaense – e uma das maiores da história do futebol brasileiro. Esse perfil de negócio tem influência direta do novo posicionamento atleticano no cenário nacional. Dentro desse perfil, o Athletico mantém o foco no Brasileirão para terminar o campeonato entre os quatro primeiros, mesmo que já tenha vaga assegurada na próxima Copa Libertadores.

Por isso, os dois principais jogadores do time estão de volta. Além de Bruno Guimarães, o goleiro Santos reassume sua posição após nova passagem pela seleção brasileira. O plano do técnico interino Eduardo Barros é dar um descanso a alguns titulares, como Rony e Nikão – para que eles estejam inteiros para o confronto direto pelo G4 na próxima quarta-feira (27), diante do Grêmio, na Arena da Baixada.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 34ª Rodada

ATLÉTICO-MG x ATHLETICO

Atlético-MG

Cleiton; Patric, Léo Silva, Maidana e Fábio Santos; Zé Welison, Vinícius, Luan, Cazares e Marquinhos; Di Santo.

Técnico: Vágner Mancini

Athletico

Santos; Madson (Khellven), Léo Pereira, Pedro Henrique e Abner Vinicíus; Wellington, Bruno Guimarães e Thonny Anderson; Marcelo Cirino, Braian Romero e Marco Ruben.

Técnico: Eduardo Barros

Local: Mineirão (Belo Horizonte-MG)

Horário: 16h

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)