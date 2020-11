A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) negou o pedido do Santos de alteração da data do jogo entre o time e o Athletico, marcado para o próximo sábado (21), às 19h, na Arena da Baixada. A entidade marcou o duelo atrasado entre Atlético-MG e Athletico, válido pela sexta rodada, para esta quarta-feira (18).

publicidade

O Santos havia pedido no início deste mês uma alteração na data do jogo diante da viagem que o clube terá de fazer até o Equador, na altitude de mais de 2,8 mil metros de Quito, para enfrentar a LDU pelas oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira (24).

No dia 6 de novembro, dias depois do pedido santista, a CBF divulgou a nova data para o jogo envolvendo o Athletico e o Atlético-MG, ocupando a semana ‘livre’ dos dois clubes. O time paulista via com bons olhos um adiantamento de seu jogo com o Athletico para a mesma data, mas o calendário apertado e cheio de partidas atrasadas deu prioridade ao duelo que deveria ter ocorrido no fim de agosto.

+ Mais do Furacão:

+ Autuori pede sacrifício do elenco do Athletico para sequência complicada

+ Após críticas, atacante celebra boa fase no Athletico

+ Athletico negocia renovação de contrato do atacante Guilherme Bissoli

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?