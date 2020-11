Após a vitória do Athletico em cima do Goiás, por 1 a 0, no último sábado (14), o técnico Paulo Autuori destacou a importância do resgate da identidade de jogo rubro-negra para a sequência da temporada.

O triunfo em Goiânia, pela 21ª rodada do Brasileirão, tirou o Furacão da zona de rebaixamento – no entanto, a equipe pode voltar à ZR de acordo com os resultados do complemento da rodada, nesta segunda-feira (16).

“Temos que retomar algumas características do time que são inegociáveis em relação ao que o Athletico jogou nos últimos anos. A verticalidade é uma delas. Isso já existia no clube nos momentos de conquistas e que foram importantes. Não podemos abrir mão”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

O Furacão ainda vive momento de muita pressão na Série A. Além de ocupar a área de degola com frequência neste ano, também pouco agrediu os adversários. Com 16 gols marcados até aqui, tem o pior ataque da competição.

“Temos que manter a característica técnica e competitiva que já apresentamos, muito alta”, afirmou Autuori. Na sequência, o Furacão tem um compromisso difícil contra o Atlético-MG, na quarta-feira (18), no Mineirão, em partida atrasada da 6ª rodada.

Autuori projeta duelo do Athletico contra o Atlético-MG

Próximo adversário do Athletico, o Galo é o terceiro colocado da competição e já chegou a liderar a disputa por diversas rodadas. Entretanto, a posição do oponente na classificação não assusta Paulo Autuori.

“Todos os jogos são difíceis. O Atlético [Mineiro] propõe um jogo interessante, e temos que dar uma resposta. Teremos uma sequência difícil e, por isso, digo que é necessário um espírito de sacrifício de todos para poder dar a resposta que os atleticanos querem”, finalizou.

