Alvo de muitas críticas no Athletico, o atacante Carlos Eduardo comemorou a boa fase vivida e revelou o papel central do diretor-técnico Paulo Autuori em sua evolução.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, neste sábado (14), o atacante foi fundamental na jogada do gol de Renato Kayser, além de ter entrado bem contra o Fortaleza e marcado o primeiro gol da virada rubro-negra na rodada anterior, na Baixada.

“O professor me dá confiança no dia a dia, não conhecia ele, mas ele me abraçou e ajudou”, disse o jogador, em entrevista coletiva.

“As críticas sempre vão ter, mas eu não posso me abater. Vejo isso com um incentivo, sei do meu potencial, espero que, da mesma forma que me criticaram, me aplaudam agora”, completou.

Athletico investiu em Carlos Eduardo, mas início foi conturbado

Vindo do Palmeiras, Carlos Eduardo chegou ao Furacão em janeiro, por empréstimo válido por três temporadas e com o clube comprando 20% dos seus direitos econômicos, em acordo que custou R$ 4,9 milhões ao Furacão.

Após se destacar no Goiás, clube em que foi revelado, e somar breve passagem pelo futebol egípcio, o atacante de 23 anos estava sem espaço no Palmeiras. Após o time paulista investir no destaque rubro-negro, Rony, o Furacão fechou com Carlos Eduardo como seu substituto.

Na Baixada, o atacante começou com moral com o técnico Dorival Júnior, mas, com atuações abaixo do esperado, perdeu espaço e apareceu mais no banco de reservas com Eduardo Barros. Ao mesmo tempo, virou um dos alvos preferidos da torcida durante a má-fase encarada pelo time, que chegou a ficar 11 jogos sem vencer.

Com Autuori, rendimento de Carlos Eduardo melhora no Athletico

Com Autuori, o atacante, em seis jogos, balançou as redes duas vezes e deu uma assistência. Números que são superiores as atuações antes da chegada do treinador, com 22 jogos e dois gols marcados.

“Essas duas vitórias seguidas são muito importantes. A confiança é bem maior. Mas tem que ser um passo de cada vez. Não podemos pensar nos cinco adversários que temos pela frente. Nosso foco agora é o Atlético Mineiro”, finalizou

O próximo desafio do Furacão será contra o Atlético-MG, na quarta-feira (18) em jogo adiado pela sexta rodada do Brasileirão, às 19h00, no Mineirão.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico negocia renovação de contrato do atacante Guilherme Bissoli

+ Athletico entra de cabeça no mundo do eSports e cria equipe

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?