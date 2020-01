Após vencer o primeiro jogo do Estadual fora de casa por 3 a 1, contra o União, o que o deixou na liderança da competição, o Athletico fará nessa quarta-feira (22) o seu primeiro jogo na Arena da Baixada em 2020. O confronto será às 20h e contra o PSTC, que busca se recuperar da derrota na estreia para o Londrina.

Esta será a primeira oportunidade do torcedor atleticano ver de perto esse time de aspirantes de 2020 comandado pelo técnico Eduardo Barros, que luta pelo tricampeonato estadual. Destaque para o atacante Pedrinho, que já fez dois gols na primeira partida.

O goleiro Léo Link, o zagueiro Luan Patrick, o volante Kawan, o lateral-direito Reginaldo, os meias Bruno Leite e Ramón, e os atacantes Vinicius Mingotti e Jájá, que estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, já estão no grupo que disputa o Paranaense e são opções para essa partida.

Transmissão

A partida não irá passar na televisão. A transmissão será no DAZN, serviço de streaming online para ser visto no computador, celular ou Smart TV e você também poderá acompanhar o duelo no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ingressos

R$ 50 para os torcedores que forem com a camisa do Furacão. Os ingressos podem ser comprados pelo site tickets.athletico.com.br ou nas bilheterias até às 18h de terça-feira e entre 10h e 20h dessa quarta.

Ficha técnica

1ª fase – 2ª rodada

Athletico x PSTC



Athletico

Anderson; Léo Simas, Walber, Danilo Boza e Reginaldo; Christian, Léo Gomes, Jaderson e Denner; Boselli e Pedrinho. Técnico: Eduardo Barros.



PSTC

Yuri; Everaldo Potiguar, Barbosa, Hurtado e Dudu; Igor Ribeiro, Wallace e Leandro; Grafite, Gerônimo e Alex. Técnico: Reginaldo Vital.



Horário: 20h

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Daniel Dantas Canario de Melo

Assistentes: Weber Felipe Silva e Tom Gomes Rocha

