O atacante Felipe Vizeu, 22 anos, vai reforçar o Athletico na temporada 2020. O jogador, que pertence a Udinese, da Itália, chega por empréstimo até o final do ano. Ele se apresenta junto com o elenco principal nesta segunda-feira (6), no CT do Caju.

A informação foi confirmada pelo próprio clube italiano. Revelado pelo América-MG, Vizeu se transferiu para o Flamengo ainda nas categorias de base. Após boa passagem pelo Rubro-Negro, ele foi comprado pela Udinese.

No entanto, o atacante disputou apenas cinco jogos pelo clube italiano e foi emprestado no ano passado ao Grêmio, onde disputou 26 partidas e marcou cinco gols.

Felipe Vizeu é o segundo reforço confirmado no Athletico. Anteriormente, o Furacão anunciou a chegada do meio-campo Fernando Canesin, que vinha atuando no futebol belga.

