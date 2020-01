O Athletico acertou a contratação do meia-atacante Marquinhos Gabriel, 29 anos. O jogador chega por empréstimo até o final da temporada. Ele está em Curitiba nesta quarta-feira (8) para realizar exames médicos e assinar contrato.



O atleta pertence ao Cruzeiro e terá os salários divididos com o Furacão durante o período. Marquinhos Gabriel foi uma indicação do técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no Santos, em 2015, na melhor fase do atacante.



Após atuar por Corinthians e Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, o Furacão tentou trazê-lo no início de 2019, mas foi superado pela Raposa. No Cruzeiro, ano passado, o meia atuou em 52 partidas, assinalou quatro gols e deu sete assistências.



Marquinhos Gabriel tem passagens por Internacional, Sport, Bahia, Palmeiras, Al Nassr (Arábia Saudita), Santos, Corinthians e Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos). O jogador é o terceiro reforço do Furacão para a atual temporada. O Rubro-Negro anunciou o meia Fernando Canesin, que estava no futebol belga, e o atacante Carlos Eduardo, do Palmeiras. O centroavante Felipe Vizeu chegou a ser anunciado pela Udinese, da Itália, por empréstimo, mas o negócio melou.

