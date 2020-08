Assim como foram nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Athletico deve ter alterações no time titular para o confronto com o Santos, que acontece no domingo (16), às 19h45, na Vila Belmiro.

Por conta da maratona de jogos, que vem vindo desde a retomada do Campeonato Brasileiro, a ideia da comissão técnica é evitar o desgaste físico dos jogadores. Até por isso, a tendência é que o lateral-direito Jonathan e o meia-atacante Nikão sejam os preservados da vez. Desta forma, Khellven e Carlos Eduardo podem ser as novidades.

Outras mudanças podem acontecer no meio-campo. Devido ao susto que passou no jogo contra o Goiás, quando caiu desacordado no campo, o meia Fernando Canesin deve deixar a equipe, deixando espaço para Léo Cittadini, que seria poupado diante dos goianos, mas entrou logo no primeiro tempo, ou Richard. Já no ataque, Vinícius Mingotti, que não foi bem na rodada passada, pode ser substituído por Geuvânio.

Por outro lado, o zagueiro Felipe Aguilar, que não jogou na última quarta-feira (12), deve recuperar a posição de Lucas Halter e formar a dupla de defesa com Thiago Heleno.

Desta forma, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Felipe Aguilar e Abner; Wellington, Richard (Léo Cittadini) e Marquinhos Gabriel; Carlos Eduardo, Vitinho e Vinícius Mingotti (Geuvânio).

