A manhã desta quinta-feira (7) iniciou com muita movimentação nos arredores da Arena da Baixada. Filas de carros se formaram no estádio por conta de uma ação do Athletico, que entregou máscaras de proteção contra o coronavírus aos associados.

A campanha ocorreu das 9h às 17h. Para a retirada dos produtos, os sócios do Furacão tiveram que apresentar o smart card. Foram 20 mil máscaras colocadas à disposição dos torcedores de forma gratuita.

A entrega também será realizada nesta sexta-feira e sábado. Para os associados que não conseguirem retirar os itens na Arena da Baixada, há a opção de entrega pelos Correios por R$ 9,90. O pedido deve ser feito pelo e-mail: relacionamento.socio@athletico.com.br.

