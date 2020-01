No duelo entre as únicas equipes 100% do Campeonato Paranaense, o Athletico levou a melhor. O Furacão venceu o Londrina por 4 a 1 na tarde deste sábado (25), na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Estadual. Os gols saíram todos no segundo tempo. Léo Gomes, Breno Lopes, Pedrinho e Jajá marcaram pelos donos da casa e Marcelinho marcou pelo Tubarão. Os visitantes ainda perderam um pênalti na primeira etapa.

Com a vitória, o Athletico assume a liderança isolada do Paranaense, ao conquistar três vitórias em três jogos.

Opinião: Cristian Toledo: “Athletico 4×1 Londrina: a correria da meninada”

O primeiro período de jogo foi equilibrado, com oportunidades para os dois lados. O Londrina começou melhor, tendo as principais chances. Aos poucos, os jovens comandados do técnico Eduardo Barros equilibraram as ações. No entanto, foi o Londrina quem perdeu a melhor chance da primeira etapa. Aos 36 minutos, Breno Lopes fez falta em Danilo, dentro da grande área. Miullen cobrou e Anderson defendeu.

Goleiro Amderson defende o pênalti. Foto: Albari Rosa/Foto Digital

Logo que retornou dos vestiários, o Furacão abriu o placar na Arena. No primeiro minuto do segundo tempo, Denner cobrou escanteio que contou com o desvio de Léo Gomes para colocar a bola no ângulo.

Léo Gomes comemora o primeiro gol. Foto: Albari Rosa/Foto Digital

ESTADUAL: veja a tabela e os próximos jogos do Paranaense

Breno Lopes comemora o segundo gol com Eduardo Barros. Foto: Albari Rosa/Foto Digital

Com a diferença no placar, o Tubarão passou a se abrir mais para atacar. Atitude recompensada aos 23 minutos, quando Marcelinho aproveitou vacilo da defesa, driblou o goleiro Anderson e empatou o jogo. Não deu nem tempo do Furacão sentir o empate, no minuto seguinte, o estreante Breno Lopes invadiu a área com muito espaço e tocou na saída do goleiro.

Pedrinho comemora o terceiro gol. Foto: Albari Rosa/Foto Digital

Aos 32 minutos, Pedrinho ampliou após passar pelo marcador e chutar na entrada da área. Já nos acréscimos, após substituir o próprio Pedrinho, o atacante Jajá, uma das revelações da Copinha deste ano, fez o quarto gol do Furacão.

Jajá completou o placar. Foto: Albari Rosa/Foto Digital

Próximos jogos

30/01, Albino Turbay: Cianorte x Athletico

02/02, Arena da Baixada: Athletico x Paraná Clube

09/02. Olímpico Regional: FC Cascavel x Athletico

CAMPEONATO PARANAENSE (1ª fase – 3ª rodada)

Athletico 4 × 1 Londrina



Athletico: Anderson; Léo Simas (Kleiton), Walber, Danilo Boza e Jáderson; Christian, Léo Gomes e Denner; Breno Lopes, Elias (Reinaldo) e Pedrinho (Jajá). Técnico: Eduardo Barros.



Londrina: Matheus Albino; Raí Ramos, Lucas Costa, Augusto e Victor (Igor Miranda); Julio Rusch, Pedro Cacho e Marcelinho; Miullen (Igor Paixão), Danilo (Paulinho Moccelin) e Uelber. Técnico: Alemão.



Gols: Léo Gomes, 1 do 2º, Breno Lopes, 25 do 2.º, Pedrinho, 33 do 2º (CAP), Jajá, 47 do 2º; Marcelinho, 23 do 2º (Londrina)

Cartões amarelos: Wálber (CAP); Marcelinho, Miullen (Londrina)

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Elvio Kertelt Legnani

Assistentes: Daniel Cotrim de Carvalho e Fernando Cesar Tobias

Público Total: 8.232 pessoas