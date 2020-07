O Athletico divulgou nesta quarta-feira (1º) que, em breve, lançará o seu livro oficial, com a história do clube. Porém, a obra terá destaque maior ao período em que o atual presidente, Mario Celso Petraglia, assumiu o comando do Furacão, em 1995.

O livro “Os Quatro Ventos do Furacão sopram sobre o futebol brasileiro” foi criado por uma equipe da Fundação Getúlio Vargas liderada pelo professor Evandro Faulin.

O primeiro exemplar foi entregue pelo presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Aguinaldo Coelho de Farias, ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, na última terça-feira, em reunião com outros clubes.

