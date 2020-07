O Athletico anunciou, nesta quarta-feira (1), a renovação de contrato do goleiro Santos. O vínculo do atleta, que iria até o final de 2022, foi estendido até dezembro de 2023.

Revelado nas categorias de base do Furacão e no clube desde 2008, Santos se tornou um dos principais goleiros da história rubro-negra, tendo sido titular nas conquistas da Sul-Americana, em 2018, e Levain Cup e Copa do Brasil, em 2019.

No total, o arqueiro já soma 168 jogos pelo Athletico, com retrospecto de 72 vitórias, 48 empates e 48 derrotas, além de acumular convocações para a seleção brasileira.

“Eu fico feliz com a oportunidade de poder estender meu vínculo mais uma vez”, declarou Santos ao site oficial do clube. Recuperado de uma cirurgia no joelho, o jogador também comentou o momento de paralisação do futebol, devido à pandemia de coronavírus.

“Temos que ter tranquilidade e seguir cumprindo todas as orientações. É uma situação diferente para todos”, destacou.

