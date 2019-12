O Athletico tem uma série de pendências para resolver até o início da pré-temporada de 2020, que começa no dia 6 de janeiro. O primeiro grande e urgente desafio é a chegada de um novo treinador. O clube vem buscando um técnico desde o término do Brasileirão.

Depois, o que a torcida tanto espera, são as contratações, principalmente, para o setor ofensivo. Definir a situação de alguns jogadores que estavam emprestados e que não serão utilizados em 2020 também é prioridade no clube.

Novo treinador

A principal pendência do clube, até o momento, é a chegada do treinador. O diretor de futebol, Paulo André, declarou que tem conversas avançadas com um candidato ao posto. No entanto, o mesmo já havia acontecido com Rogério Ceni, que ouviu propostas, mas optou por ficar no Fortaleza.

O Furacão segue com dificuldade para encontrar um nome que se encaixe na filosofia e orçamento do clube. Depois das recusas de Rogério Ceni e Sebastián Beccacece, Roger Machado, do Bahia, Domenèc Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, e Miguel Angel Ramirez, do Independiente del Valle, do Equador, são alguns treinadores especulados para o cargo.

A situação é vista como prioridade, principalmente porque o Rubro-Negro já retorna às atividades no início de janeiro e tem pela frente um calendário cheio, começando pela disputa da Supercopa contra o Flamengo, prevista inicialmente para acontecer no fim do mesmo mês.

Reforços

Após o término da temporada, o Athletico já contabilizou dez saídas e nenhuma contratação para o time principal – Léo Gomes, Reinaldo e Julimar chegaram para os Aspirantes. O ataque é o setor mais carente depois das saídas de Marcelo Cirino, Marco Ruben e o retorno de Thonny Anderson ao Grêmio. Porém, nenhum nome ainda foi ventilado.

O clube sondou, por enquanto, apenas meias para contratação: Reynoso, do Boca Juniors, Boschilia, do Mônaco, e Andy Polar, do Binacional, do Peru. A expectativa da torcida é que nomes sejam revelados até o fim do ano. Com a venda de Renan Lodi, receitas de TV recordes em 2019 e valores altos de premiações na Copa do Brasil e Brasileirão, o Furacão não deve ter dificuldades para investir melhor no mercado.

Emprestados

O time tem vários atletas retornando de empréstimos. Nomes como João Pedro, Matheus Anjos e Juan Boselli devem ser utilizados no time de Aspirantes no Campeonato Paranaense. Mas, Felipe Gedoz, com contrato até janeiro, por exemplo, não deve ficar. Já outros atletas, como Zé Ivaldo, Nicolas, Reginaldo e Douglas Coutinho ainda têm seus futuros indefinidos. A probabilidade é que sejam emprestados para outros clubes.

