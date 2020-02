O Athletico inscreveu nesta quinta-feira mais quatro jogadores para a sequência do Campeonato Paranaense. Um deles é o atacante Guilherme Rink, 18 anos, que é filho do ex-jogador Paulo Rink, ídolo do Furacão.

Nascido na Alemanha, Guilherme foi revelado pelo extinto J.Malucelli, passou pelo Andraus e chegou ao CT do Caju em 2018. No ano passado, o atacante vinha jogando pelo time sub-19 do Rubro-Negro.

Revelado pelo Athletico, Paulo Rink fez história no Furacão na década de 90, quando formou uma dupla histórica com Oséas. O ex-jogador foi ídolo na Arena da Baixada, se transferiu para a Alemanha, se naturalizou e chegou a jogar pela seleção alemã na Copa das Confederações, em 1999, e a Eurocopa de 2000.

Paulo Rink em sua despedida dos gramados em 2007. Foto: Valterci Santos/Arquivo/Tribuna do Paraná.

Outros inscritos

Além de Guilherme, outros três jovens atletas foram inscritos pelo clube nesta quinta-feira. São eles: o goleiro Tiago Gomes, que acumula passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, o lateral-esquerdo WIllian Bahia, que veio do São Bernardo no ano passado, e o meio-campo Juan Makil, que era considerado uma promessa do Paraná e que se transferiu para o CT do Caju em 2019.

