O Athletico negocia com o Santos a contratação do zagueiro Felipe Aguilar. O colombiano de 27 anos seria uma alternativa para a possível saída do titular Robson Bambu, que desde a última janela tem atraído interesse de times da França.

De acordo com o Globoesporte.com, o Peixe pede R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos do defensor. Se a venda se concretizar nesses moldes, igualaria a maior transação do futebol paranaense. No ano passado, o Furacão desembolsou a mesma quantia pelo lateral-esquerdo Abner Vinícius, da Ponte Preta.

Aguilar chegou ao Santos no início de 2019, do Atlético Nacional, da Colômbia, comprado por US$ 2 milhões. Ele fez 17 jogos na temporada passada, sob o comando de Jorge Sampaoli, mas ainda não estreou neste ano, com o técnico Jesualdo Ferreira. O zagueiro se recuperava de um edema ósseo, mas passou a treinar normalmente nos últimos dias.

