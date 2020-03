Apenas por entrar em campo contra o Peñarol, nesta terça-feira (3), às 21h30, na Arena da Baixada, o Athletico vai faturar alto em sua estreia da Libertadores. Todo jogo em casa na fase de grupos vale US$ 1 milhão (R$ 4,5 milhões) oferecidos como premiação pela Conmebol.

O mesmo vale para todos os mandantes, que receberam US$ 3 milhões pelos três jogos em casa nesta fase. Na cotação atual, o valor alcança R$ 13,5 milhões.

A Conmebol aumentou a premiação da edição deste ano. O prêmio para o campeão agora é de US$ 15 milhões. Ou seja, o valor para o vencedor da próxima edição é de R$ 67 milhões, na cotação atual.

Nas oitavas de final, etapa em que o Furacão caiu em 2019, a cifra é de US$ 1,05 (R$ 4,46 milhões). As quartas de final valem US$ 1,5 milhão (R$ 6,75 milhões), enquanto as semifinais foram para US$ 2 milhões (R$ 9 milhões). Ao todo, na trajetória até a finalíssima, o campeão da Libertadores receberá US$ 22,5 milhões (R$ 101 milhões).

Além do Rubro-Negro, mais seis clubes brasileiros estão na disputa: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Internacional. Já o Corinthians foi eliminado do torneio na fase preliminar.