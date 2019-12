O Athletico deve anunciar muito em breve o novo técnico do time principal. O diretor de futebol do clube, Paulo André, afirmou que existem conversas avançadas com um pretendente ao cargo e que falta pouco para que um novo treinador seja oficializado. A declaração foi feita na noite de terça-feira (17), em Luque, no Paraguai, à rádio Banda B. O dirigente estava acompanhando o sorteio dos confrontos da Libertadores 2020, no qual o Furacão conheceu seus adversários da competição continental.

“Tivemos um trabalho bem profundo na análise do treinador para ter a continuidade do trabalho que vinha sendo feito. Muitas vezes, acompanhando outros clubes, há um rompimento do trabalho e perde o conhecimento e muita energia. Analisamos bastante e estamos aí em tratativas finais”, explicou Paulo André, detalhando como vem sendo o processo interno para substituir Tiago Nunes, que deixou o Rubro-Negro no início de novembro, ao acertar com o Corinthians.

O objetivo do Furacão é buscar um perfil que pudesse se adequar à filosofia já implantada no clube. “Até o final de semana ou quem sabe no máximo semana que vem devemos anunciar o treinador. Sem dúvida será um nome que poderá dar continuidade no trabalho que desenvolvemos nos últimos dois, três ou quatro anos”, enfatizou.

Alguns dos nomes que o Athletico tentou nas últimas semanas foram o argentino Sebastián Beccacece e Rogéio Ceni, mas ambas as negociações não foram concluídas, com os dois optando por Racing e Fortaleza, respectivamente. O executivo admitiu a dificuldade de encontrar um profissional que se encaixe perfeitamente no que esperam os dirigentes e, sobretudo, nos valores que o Rubro-Negro está disposto a pagar.

“A gente reconhece que o mercado hoje está fora da nossa curva de condições normais de investimento. Como disse, trabalhamos com a formação e revelação de jogadores jovens com potencial. Que tenham também oportunidade e que ajudem o clube a crescer. Temos muitas coisas andando em paralelo”, arrematou.

Alguns dos nomes que estão sendo projetados são de Roger Machado, atualmente no Bahia, Domenèc Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, e Miguel Angel Ramirez, no momento à frente do Independiente del Valle, do Equador, atual campeão da Copa Sul-Americana.

