Sem Rogério Ceni, que renovou com o Fortaleza, o Athletico volta ao mercado para contratar seu novo técnico. E entre os profissionais sondados pelo Furacão está o ex-auxiliar de Pep Guardiola: Domènec Torrent.

Auxiliar de Guardiola no Barcelona, Bayern Munich e, por fim, Manchester City, o espanhol dirigiu o americano New York City entre 2018 e 2019. Foi sua primeira experiência como técnico principal de uma equipe de expressão.

O estafe do treinador de 57 anos já manteve contato com cartolas do Furacão. Pesa a favor do estrangeiro, além da parceria com Guardiola, um salário dentro da realidade do Athletico.

Ex-meio-campo sem qualquer destaque, Torrent levantou 11 troféus ao lado de Guardiola. Mais do que isso, participou, de dentro, da revolução tática imposta pelo atual treinador do Manchester City, o popular Tiki-taka implementado pelo Barcelona de Lionel Messi e companhia.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, em 2018, Torrent revelou segredos curiosos do processo de invenção do sistema baseado na posse de bola. Nos momentos de reflexão, a dupla tinha como trilha sonora a cantora nigeriana-inglesa Sade, conhecida mundialmente pelo hit “Smooth Operator”.

