Aos poucos, o Athletico vai dando destino aos jogadores que estavam no time de aspirantes e não serão aproveitados no grupo principal na sequência da temporada. O último deles foi o zagueiro Walber, que foi emprestado ao Guarani para a disputa da Série B.

O defensor de 23 anos disputou seis das 11 partidas do Furacão no Campeonato Paranaense. Em todas foi titular. Porém, a concorrência na posição fez com que ele não entrasse nos planos do técnico Dorival Júnior. Nos próximos dias, irá para Campinas realizar exames médicos e os testes de Covid-19 antes de se apresentar ao Bugre.

O atleta, que chegou ao Rubro-Negro em 2019, após passagens por Botafogo-PB, Santa Cruz-PB, Esporte-PB e Sport, já tinha sido emprestado ao Figueirense na última temporada e disputou sete jogos na segunda divisão.

Antes de Walber, o Athletico já havia liberado outras quatro peças do elenco de Aspirantes: o zagueiro Danilo Boza, o lateral-direito Reginaldo, o meia Elias Lira e o atacante Breno Lopes, que tinham seu vínculo se encerrando.

