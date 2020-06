Contra o decreto 774/2020 da Prefeitura Municipal de Curitiba, que foi publicado no último sábado e determinado para passar a valer na última segunda-feira, o Athletico treinou normalmente na manhã desta quinta-feira (18), no CT do Caju.

A determinação do governo municipal é que qualquer atividade esportiva seja proibida neste período de pandemia do coronavírus. Na segunda-feira, o elenco rubro-negro não foi a campo por conta do decreto. No entanto, após reunião com representantes de academias na última terça-feira, foi liberado o retorno das práticas esportivas.

Com isso, os comandados de Dorival Júnior treinaram normalmente nos últimos dias. Os trabalhos seguiram de forma individualizada, seguindo todos os protocolos de segurança.

Mas, a novela ganhou mais um capítulo na última quarta-feira, com a Prefeitura de Curitiba reavendo as medidas e solicitando novamente que as atividades esportivas não acontecessem na capital.

Mesmo assim, o Athletico não cumpriu e a tendência é que não cumpra também nesta sexta-feira (19). De acordo com o município, o “descumprimento das medidas estabelecidas no Decreto 774/2020 acarretará responsabilização administrativa, civil e penal dos infratores”.

