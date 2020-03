Direto do Chile – Passada a derrota por 1×0 para o Colo-Colo, na noite de quarta-feira (11), no Chile, o Athletico já voltou para Curitiba na tarde desta quinta-feira (12) pensando no compromisso com o Jorge Wilstermann, que está marcado para terça-feira (17), às 19h15, no Félix Capriles.

Em meio a pandemia do Coronavírus, que vem afetando o calendário esportivo, com jogos sendo remarcados, inclusive as duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a Conmebol não falou nada sobre adiar a rodada da Libertadores. Por isso, os jogadores já falam do compromisso com os bolivianos e querem ir pra lá buscar pontos.

“Qualquer pontuação fora de casa na Libertadores é importante. Sabemos que é complicado, por conta da arbitragem, torcida, campo, então pontuar fora é importante e vamos focado para isso”, disse o atacante Bissoli.

Furacão e Jorge Wilstermann são velhos conhecidos. Pela Libertadores do ano passado os dois se enfrentaram, com uma vitória para cada lado, sempre para o mandante.

“Ano passado jogamos contra eles, perdemos lá em um jogo que fomos muito bem, criamos. Não vamos mudar a nossa forma de jogar”, disse o zagueiro Robson Bambu.

Porém, para o volante Wellington a situação agora é bem diferente em relação a 2019, uma vez que os dois elencos são diferentes, com mudanças na forma de jogar.

“É uma nova história, um novo jogo. Conhecemos o adversário, mas certamente eles mudaram de jogadores, como nós também mudamos. O que passou já ficou e temos a consciência que fizemos um bom jogo (contra o Colo-Colo). Não está tudo errado, tivemos posse de bola, tivemos infiltrações, mas não fizemos o gol. Agora é ter tranquilidade e estudar o adversário”, destacou o capitão atleticano.

+ Mais do Furacão:

+ Paisagem do estádio, provocações da torcida e ‘silêncio’ agitaram jogo do Athletico no Chile

+ Augusto Mafuz: Athletico foi melancólico no Chile; Petraglia não pode vender esperanças

+ Cristian Toledo: Colo-Colo 1×0 Athletico: faltou o Bruno Guimarães

+ Dorival Júnior elogia atuação do Athletico, mas dispara contra arbitragem

+ Jandrei é expulso após derrota do Athetico e critica postura da arbitragem

+ Athletico leva gol no começo e perde para o Colo-Colo no Chile