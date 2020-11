O Athletico entra em campo nesta sexta-feira (13), às 16h, no CT do Caju, para encarar a Chapecoense pela quinta rodada da Série A2 do Brasileirão Feminino.

Até aqui, as meninas do Furacão fazem boa campanha. Ocupam a vice-liderança do Grupo F, com sete pontos em quatro jogos, atrás apenas da Caçadorense, que tem 100% de aproveitamento em quatro jogos.

Esta é a última rodada desta fase e as duas equipes melhores colocadas em cada chave avançam. Ou seja, o Rubro-Negro precisa de uma simples vitória para se classificar sem depender de outros resultados.

Confira AO VIVO a partida do Athletico contra a Chapecoense:

+ Mais do Furacão:

+ Athletico negocia renovação de contrato de Bissoli

+ Athletico cria equipe de eSports

+ Atacante cresce com chegada de Autuori e ganha prestígio no Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?