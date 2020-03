Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Internacional, São Paulo e Atlético-MG são responsáveis por pagar mais da metade (54%) do total gasto pelos 20 clubes do Brasileirão 2020 com salários em carteira para jogadores e comissão técnica.

Juntos, os seis times gastam R$ 42,3 milhões por mês com vencimentos do futebol, sem contar direitos de imagem — que por lei podem representar até 40% do total registrado em carteira.

As outras 14 equipes, lideradas por Santos e Grêmio, investem mensalmente R$ 35,5 milhões em salários CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O levantamento foi feito pela conta de Twitter @BRContracts

Na semana passada, os clubes tentaram um acordo coletivo nacional com os atletas para reduzir em 25% os salários durante a pandemia do novo coronavírus. A ideia foi rejeitada e agora os times negociarão a situação diretamente com os jogadores.

O Athletico, por exemplo, tem custo mensal de R$ 2,5 milhões com salários do futebol. Já o Coritiba gasta R$ 2,1 milhões. A reportagem conseguiu confirmar que o valor total da folha salarial coxa-branca (já com direitos de imagem), está atualmente em R$ 3,2 milhões.

O Alviverde já confirmou que não vai reduzir o pagamento do elenco durante a pandemia.

Veja abaixo a lista completa:

Corinthians – R$ 8,8 milhões

Flamengo – R$ 8,8 milhões

Palmeiras – R$ 8,2 milhões

Internacional – R$ 6,3 milhões

São Paulo – R$ 5,1 milhões

Atlético-MG – R$ 5,1 milhões

Santos – R$ 4,8 milhões

Grêmio – R$ 4,3 milhões

Bahia – R$ 3,6 milhões

Fluminense – R$ 3,5 milhões

Vasco – R$ 2,9 milhões

Athletico – R$ 2,5 milhões

Goiás – R$ 2,2 milhões

Botafogo – R$ 2,1 milhões

Coritiba – R$ 2,1 milhões

Fortaleza – R$ 1,8 milhão

Ceará – R$ 1,8 milhão

Red Bull Bragantino – R$ 1,7 milhão

Sport – R$ 1,4 milhão

Atlético-GO – R$ 800 mil

