A manutenção da base de uma equipe é uma das principais dificuldades das diretorias dos clubes. Entre as equipes que integram o Trio de Ferro, o Coritiba conseguiu manter uma boa parte do seu grupo. O Athletico perdeu peças importantes para a temporada e fez poucas reposições. Já o Paraná repetiu a rotina dos últimos anos e desmanchou o seu elenco.

Desmanche total

O pior caso mesmo é o do Tricolor. Dos 36 jogadores que constam no elenco, de acordo com a página oficial do clube, apenas cinco possuem um ano ou mais no time principal. São eles: o goleiro Alisson, o zagueiro Fernando Timbó, o lateral-esquerdo Juninho e os atacantes Raphael Alemão e Rafael Furtado.

Alguns atletas, como o volante Jhony e os atacantes Andrey e Keslley, estavam no Paraná em 2019, mas acabaram sendo emprestados para outros times durante a temporada.

Já o zagueiro Fabrício chegou ao Tricolor em agosto.

Alisson está no Tricolor desde o início do ano passado. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Base mantida

O Coritiba possui 34 jogadores em seu elenco profissional em 2020 – segundo aponta seu site. Destes, 12 atletas estão há um ano ou mais no clube. São eles: o goleiro Alex Muralha, o lateral Geovane, os zagueiros Rafael Lima e Sabino, o lateral-esquerdo William Matheus, o volante Matheus Bueno, os meias Giovanni, Luiz Henrique e Thiago Lopes, e os atacantes Nathan, Wanderley e Igor Jesus.

O Coxa possui ainda casos de jogadores que estão há tempos no CT da Graciosa, mas, que acabaram emprestados a outros clubes em 2019, como o goleiro Wilson e o meia Ruy. Têm ainda os jovens que alternaram entre o time principal e a base. Além de mais alguns que estão prestes a completarem um ano de Coxa, como o volante Matheus Sales, o meia-atacante Rafinha e o atacante Robson.

Giovanni chegou no início do ano passado, mas se lesionou logo nos primeiros treinos de 2020. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Despedidas de destaques

O Furacão viu algumas peças importantes se despedirem do clube em 2020, como Bruno Guimarães, Léo Pereira e Rony, mas, mesmo assim, manteve boa parte do elenco.

O site oficial do clube mostra 24 jogadores no time profissional. É claro que volta e meia aparecem alguns jovens da equipe de aspirantes no grupo de Dorival Júnior. Mas, vamos com a lista principal dos que possuem um ano ou mais no clube. São 14 no total: os goleiros Santos e Léo; os laterais Jonathan e Márcio Azevedo; os zagueiros Robson Bambu e Thiago Heleno; os volantes Erick, Lucho e Wellington; e os meias Léo Cittadini e Nikão;

O Furacão ainda tem casos de jogadores que estão no clube há tempos, mas, que estavam no grupo de aspirantes até abril de 2019, como o lateral-direito Khellven, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Vitinho.

Santos está no elenco principal do Athletico desde 2011. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

