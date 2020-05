Após um mês de férias “forçadas” por causa da pandemia do novo coronavírus, os elencos de Athletico, Coritiba e Paraná retornaram aos trabalhos nesta semana.

Apesar de algumas diferenças entre eles, a estratégia é começar os trabalhos com os jogadores em casa, no que é conhecido por “home office”. Enquanto isso, não há perspectiva para o retorno das competições no país.

Paraná

No Tricolor, o preparador físico Fabiano Rosenau explicou que a ideia é iniciar os trabalhos agora de forma gradativa. “É adaptação, não é nada no alto rendimento ainda”.

O clube planejou retornar as treinos presenciais, em pequenos grupos, no dia 11, e com o grupo completo no dia 18, mas isso ainda depende das recomendações futuras das autoridades sanitárias.

Nesta segunda-feira nossos atletas retornaram aos treinamentos direto de suas casas e, de modo remoto, realizaram atividade com a comissão técnica e demais departamentos do clube.

O momento é de adaptação e, pouco a pouco, vamos nos ajustando a essa nova realidade.



Coritiba

No Coxa, a grande novidade é que, apesar de também fazerem os treinos de casa, na última segunda-feira (4) os jogadores foram ao clube, em pequenos grupos, para a realizações de exames e para tomarem a vacina contra o H1N1.

O clube conta com a ajuda do infectologista Jaime Rocha para que todas as atividades necessárias ocorram com o menor risco possível. Agora o elenco segue com trabalhos online e no aguardo de uma definição sobre o futuro calendário da equipe.

Rafinha realizou exames após as férias no Coxa. Foto: Divulgação

Athletico

No Furacão o caminho é o mesmo, com instruções via internet e treinamento em casa. O clube segue na espera da liberação das autoridades de saúde para programar uma data para o retorno dos trabalhos no centro de treinamento.

“Mesmo durante as férias, o clube nos deu todo o suporte e apoio. Agora, com esse retorno, teremos todo o trabalho da preparação física para treinarmos ainda mais. Não temos a certeza de quando as coisas vão melhorar, então não perder tanto o condicionamento é importante”, argumentou o meia Lucho, em entrevista ao site do Athletico.

O encontro entre jogadores e comissão técnica agora precisa ser online. Foto: Divulgação.

