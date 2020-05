Ídolo e torcedor do Coritiba, o ex-meia Alex vem estudando para virar treinador de futebol. O ex-jogador, que vem estudando, tirando licenças da CBF e inclusive passou por um período de estágio na base do Coxa no ano passado, descartou treinar o rival Athletico no futuro, por causa da relação especial que mantém com os coxas-brancas.

Em bate-papo com a DAZN, Alex foi perguntado se treinaria equipes como Atlético-MG, Corinthians, Galatasaray-TUR e Athletico, rivais das equipes por onde foi ídolo como jogador. “Eu acho que a pergunta teria que ser ao contrário. Se essas equipes viriam atrás de mim para me contratar”, começou Alex.

“Mas o único clube que tenho relação pessoal enquanto torcedor, relação familiar, é o Coritiba. Então, aí sim é uma relação difícil, por exemplo, eu ir para o Athletico. É uma situação que eu acho até desnecessária. Mas nos outros lugares não, vou ser um profissional de futebol”, prosseguiu.

O jogador revelou que faria em 2020 curso da CBF para tirar a licença de treinador, que acabou cancelado por causa da pandemia de coronavírus, e que tem a intenção de passar um período acompanhando o trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras.

“Eu falo sempre com o Vanderlei, um amigo que fiz no futebol. Já estava agendado, cheguei a pegar um voo para São Paulo, mas caiu uma tempestade absurda e meu voo retornou para Curitiba. Eu passaria oito dias com o Vanderlei, já estava agendado”, complementa.

Confira a entrevista de Alex

