O Athletico foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, na noite dessa sexta-feira (17), pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, a Copinha. Com o resultado, o futebol paranaense não possui mais representantes na principal competição de futebol de base do país.

Durante um primeiro tempo equilibrado, o Corinthians, contando com o apoio da torcida, abriu o placar aos 27 minutos. O lateral Daniel Marcos recebeu na direita e chutou cruzado para o fundo da rede.

Na etapa final o Furacão do técnico Rafael Guanaes foi com tudo para cima em busca de uma virada, mas esbarrou no cansaço após ter que viajar mais de 400 quilômetros na véspera do jogo, enquanto o Corinthians permaneceu toda a Copinha na mesma sede.



Complicou a vida do Furacão também a boa defesa da equipe paulista, que ainda incomodou nos contra-ataques no segundo tempo.

Mesmo assim, o Furacão ainda teve uma bola na trave aos 38 minutos e pressionou nos minutos finais, mas sem conseguir evitar a eliminação.

Com a vitória, o Corinthians segue para a semifinal e enfrentará o Internacional na terça-feira (21).

