Nesta sexta-feira (18), às 12h30, o técnico Tite volta a convocar a seleção brasileira para os confrontos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O duelo com os bolivianos acontece no dia 9 de outubro, em São Paulo. No dia 13, enfrenta os peruanos fora de casa.

No começo de março, o treinador havia feito a convocação para estas duas partidas, mas na sequência o futebol foi paralisado por conta da pandemia do coronavírus.

Ao todo, o técnico já trabalhou com 94 jogadores em quatro anos de seleção e conseguiu bons resultados. Tite disputou 48 jogos e tem aproveitamento de quase 80% dos pontos. Das quatro derrotas sofridas, somente uma foi em jogo oficial: a eliminação na Copa da Rússia diante da Bélgica, nas quartas de final. A defesa se mostrou um ponto forte do trabalho do treinador. O Brasil só sofreu 17 gols nesse período.

