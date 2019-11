A rodada de sábado das Eliminatórias da Eurocopa de 2020 definiu a classificação de mais quatro países para a fase final da competição, que será realizada entre junho e julho em várias localidades do continente. Alemanha, Croácia e Áustria garantiram as suas vagas com vitórias em casa e a Holanda sofreu como visitante contra a Irlanda do Norte para passar com um empate sem gols.

Pelo Grupo C, a Alemanha se classificou com uma goleada por 4 a 0 sobre a Bielo-Rússia, no estádio Borussia Park, na cidade de Mönchengladbach. Os alemães sofreram no primeiro tempo e só marcaram uma vez com Matthias Ginter, aos 41 minutos. Depois do intervalo, melhoram a produção ofensiva e obtiveram a goleada com dois gols de Toni Kroos e um de Leon Goretzka. O goleiro Manuel Neuer também se destacou ao defender uma cobrança de pênalti.

Com 18 pontos após sete jogos, a Alemanha assumiu a liderança isolada da chave com dois a mais que a Holanda. Para garantir a classificação antecipada, os holandeses precisavam ao menos empatar contra a Irlanda do Norte, em Belfast, e foi isso que conseguiram. Mas foi de forma suada, já que os norte-irlandeses, que ficaram com 13 pontos, pressionaram bastante.

Atual vice-campeã da Copa do Mundo, a seleção da Croácia obteve a sua vaga na fase final da Eurocopa na sua última partida pelas Eliminatórias. Na cidade de Rijeka, os croatas derrotaram de virada a Eslováquia por 3 a 1 para chegar aos 17 pontos na liderança do Grupo E, contra 12 da Hungria e 11 do País de Gales, que neste sábado bateu o Azerbaijão por 2 a 0.

Na última rodada da chave, nesta terça-feira, galeses e húngaros farão um confronto direto em Cardiff para definir a segunda vaga. Mas até a Eslováquia tem chances – precisa vencer o Azerbaijão em casa e torcer por um empate no duelo entre País de Gales e Hungria.

Por fim, no Grupo G, a Áustria carimbou a sua classificação com a vitória sobre Macedônia do Norte por 2 a 1, em Viena. Com os três pontos, os austríacos chegaram aos 19, em segundo lugar, e não podem mais ser ultrapassados pela Eslovênia, que bateu a Letônia por 1 a 0 e foi a 14. A Polônia, líder e garantida na Eurocopa desde outubro, fez 2 a 1 em Israel como visitante e tem 22 pontos.