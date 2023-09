Veja como lidar com a menstruação e como funcionam os ciclos

Você tem uma relação boa com a sua menstruação? Talvez você não goste de ver o sangue todo mês, talvez você aproveite esse momento para se conectar com o seu corpo. De qualquer forma, o conteúdo que preparamos vai te mostrar uma nova perspectiva sobre o seu ciclo menstrual. Descubra o que acontece dentro de você!

Você provavelmente já sabe o que é menstruação desde a sua adolescência. Talvez você já tenha esse sangramento mensal há algum tempo. Mas muitas pessoas não sabem os detalhes sobre esse processo natural.

+ Leia mais: Tribuna ganha canal no WhatsApp; veja como criar o seu

Você sabia, por exemplo, que a menstruação é apenas uma fase do ciclo menstrual? O sangue que sai do seu corpo é o final de um trabalho intenso do seu organismo, que pode passar despercebido.

Para esclarecer as suas dúvidas sobre o assunto e compreender exatamente o que se passa dentro de você, leia o conteúdo que preparamos. Clique aqui e saiba mais!

+ Leia também: Encontro das Emoções: Tradicional Natal de Curitiba já tem data para começar

Você já viu essas??

Xô calorão! Piscinas pertinho de Curitiba pra espantar o calor! Arte paranaense Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie Altos salários! Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes