As cores estão em tudo o que vemos, na natureza, nas imagens, nos objetos que nos rodeiam. Elas são tão presentes que podem parecer comuns, mas na verdade elas têm um poder enorme sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos.

Por isso, as empresas de marketing e as grandes redes de indústrias e comércios se preocupam muito com as cores de suas marcas e de seus produtos. Elas sabem que as cores podem influenciar o comportamento dos consumidores e a imagem que eles têm das empresas. Esse é o campo de estudo da psicologia das cores.

