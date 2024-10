Lista dos vereadores eleitos em Volta Redonda-RJ nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Volta Redonda à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Volta Redonda. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

Assim que as urnas forem fechadas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciará o processo de apuração dos votos. A cidade está atenta para conhecer quem serão os novos representantes no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a campanha eleitoral nos últimos meses, com debates sobre temas cruciais para o desenvolvimento da cidade.

Com base nos dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Volta Redonda:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VOLTA REDONDA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Renan Cury PP 3,27% 5.059 2 Raone Ferreira PSB 2,89% 4.474 3 Luciano Mineirinho UNIÃO 2,22% 3.425 4 Betinho Albertassi REPUBLICANOS 2,05% 3.170 5 Nenem PP 1,85% 2.864 6 Carla Duarte PSD 1,73% 2.668 7 Edson Quinto PL 1,66% 2.571 8 Dr Rodrigo Furtado PL 1,53% 2.364 9 Novaes PP 1,49% 2.305 10 Rodrigo Nós do Povo MDB 1,47% 2.265 11 Paulo Conrado PODE 1,38% 2.138 12 Severiano Câmara UNIÃO 1,37% 2.125 13 Simar O Baixinho do Estádio PSD 1,31% 2.031 14 Sidney Dinho PRD 1,31% 2.025 15 Paulinho do Raio X REPUBLICANOS 1,27% 1.958 16 Gemilson Sukinho PSD 1,24% 1.923 17 Cacau da Padaria SOLIDARIEDADE 1,18% 1.831 18 Zoinho REPUBLICANOS 1,15% 1.782 19 Gisele Klingler PSB 0,97% 1.493 20 Vair Duré PP 0,96% 1.486 21 Rodrigo Duarte AGIR 0,92% 1.416

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições legislativas municipais baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa complexidade do processo eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade das diversas correntes políticas na Câmara Municipal.