Lista dos vereadores eleitos em Vitória do Jari-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vitória do Jari, no Amapá, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Vitória do Jari. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Vitória do Jari tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, conhecida por sua rica biodiversidade e desafios socioeconômicos, vê nas eleições uma oportunidade de renovação e fortalecimento da representação política local. Os candidatos a vereadores têm apresentado propostas que visam o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Vitória do Jari para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VITÓRIA DO JARI

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ademizinho PDT 6,08% 505 2 Preto PSD 5,78% 480 3 Gerrar PSD 5,38% 447 4 Rafael Toscano UNIÃO 4,39% 365 5 Izaelson da Pesca PSD 4,33% 360 6 Leo Ney UNIÃO 4,07% 338 7 Professor Célio Lazamé PL 3,55% 295 8 Simpson Bolt PL 3,44% 286 9 Jojó Prado MDB 2,37% 197

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o quociente eleitoral leva em consideração o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, distribuindo as vagas proporcionalmente entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.