Lista dos vereadores eleitos em Vinhedo-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vinhedo neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, especialmente no que diz respeito aos novos representantes da Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prometem revelar a nova composição do legislativo municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas. A cidade de Vinhedo, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, aguarda com grande interesse para saber quem serão os escolhidos para representar os interesses da população nos próximos quatro anos.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Vinhedo, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VINHEDO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Luiz Vieira REDE 6,87% 2.960 2 Nayla REDE 4,69% 2.023 3 Diego Henrique REDE 3,32% 1.430 4 Tiago de Paula PL 3,15% 1.357 5 Paulinho Palmeira PSD 3,11% 1.340 6 Rodrigo Luglio MDB 2,86% 1.234 7 Marcio Melle PSD 2,67% 1.149 8 Inês da Saúde MDB 2,59% 1.115 9 Rubens Nunes PL 2,52% 1.087 10 Carlos Florentino PP 2,50% 1.077 11 Malcon Mazzucatto PL 2,22% 957 12 Nilton do Foto Nelson PRD 1,77% 763 13 Lucas Santa Griffe PODE 1,54% 663

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.