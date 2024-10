Lista dos vereadores eleitos em Vilhena-RO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Vilhena neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Vilhena. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar o resultado das eleições 2024 em breve.

Com as urnas fechadas, a atenção se volta para a contagem oficial dos votos. A população está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. O resultado das eleições 2024 em Vilhena definirá os rumos políticos da cidade pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Vilhena são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VILHENA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dr Celso PL 4,15% 1.835 2 Samir Ali MDB 3,07% 1.359 3 Roberto Souza Nego PODE 2,89% 1.279 4 Jander Rocha PODE 2,62% 1.160 5 Eliton Costa REPUBLICANOS 2,62% 1.158 6 Anderson Motorista PODE 2,49% 1.103 7 Pedrinho Sanches PODE 2,42% 1.071 8 Ze Duda REPUBLICANOS 2,23% 985 9 Silvano Pessoa UNIÃO 2,16% 956 10 Rose Batista da Saúde UNIÃO 1,99% 881 11 Wilson Tabalipa PL 1,88% 834 12 Amanda Areval REPUBLICANOS 1,88% 830 13 Gabriel Graebin PRD 1,40% 619

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus respectivos partidos ou coligações.