Lista dos vereadores eleitos em Vila Pavão-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vila Pavão – ES neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos da população estão voltados para a Câmara Municipal, onde nove cadeiras estão em disputa. A composição do novo legislativo municipal será crucial para o futuro da cidade nos próximos quatro anos, influenciando diretamente nas políticas públicas e no desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Vila Pavão para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VILA PAVÃO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Leoni Pereira PP 4,82% 320 2º Santim PDT 4,30% 286 3º Gecimar Rodrigues PSB 4,24% 282 4º Valdez Ferrari PP 3,82% 254 5º Juvenal Cara Legal PSB 3,76% 250 6º Jadismar Alves de Macedo PP 3,52% 234 7º Mara Andrade PL 2,74% 182 8º Willian PSD 2,66% 177 9º Francisco de Assis PODE 2,08% 138

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos individuais. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos.