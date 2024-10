Lista dos vereadores eleitos em Vicentinópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Vicentinópolis, Goiás, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Vicentinópolis. A população está ansiosa para saber quem serão os nove candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os números preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os prováveis vereadores que representarão os interesses da comunidade vicentinopolense. A seguir, apresentamos uma tabela com os candidatos que, de acordo com a apuração parcial, estão na liderança:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VICENTINÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Elbim do Orismondes MDB 7,30% 435 2 Wilton Bessa PSDB 5,87% 350 3 Elisvania PSDB 5,15% 307 4 Neguinho PP 4,31% 257 5 Luciano Jose PSDB 3,88% 231 6 Arildo da Saúde UNIÃO 3,81% 227 7 Didizão PSDB 3,74% 223 8 Adegildo (dida) PSD 3,39% 202 9 Idevaldo Cortes MDB 3,02% 180

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.