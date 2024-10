Lista dos vereadores eleitos em Várzea Paulista-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Várzea Paulista neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da cidade para os próximos quatro anos.

Os olhos dos eleitores estão voltados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos votos. A cada atualização, cresce a ansiedade para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Várzea Paulista. Este pleito municipal é crucial para definir os rumos da política local e as prioridades que serão abordadas na próxima legislatura.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. Veja abaixo os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VÁRZEA PAULISTA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Guilherme Zafani PP 3,64% 2.117 2 Mayara Regina PSD 3,22% 1.872 3 Dr Eliseu PL 3,01% 1.751 4 Valdecir Popular SOLIDARIEDADE 3,00% 1.745 5 Robertinho de Almeida PSB 2,55% 1.482 6 Elton Mecânico PSD 2,42% 1.406 7 Chico Spinucci Filho Dralcipio PSD 2,39% 1.390 8 Professor Maycon de Nobrega MDB 2,30% 1.335 9 Pastor Oseas Martins PL 2,23% 1.296 10 Marcio Nunes PSB 2,04% 1.184 11 Tio Fabiano Lima PSD 1,97% 1.145 12 Ivan Sada MDB 1,84% 1.071 13 Wandy Nogueira PL 1,65% 961

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.