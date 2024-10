Lista dos vereadores eleitos em Várzea Nova-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Várzea Nova – BA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a divulgação oficial dos eleitos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista completa dos vereadores eleitos em Várzea Nova. A população local está ansiosa para saber quem serão seus representantes na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores da cidade. Abaixo, apresentamos uma tabela com os candidatos eleitos, suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Paulo do Mulungú PSB 8,88% 798 2 Reginho de Tabua AVANTE 8,23% 739 3 Marcelo Teodoro PSDB 7,87% 707 4 Raimundinho da Tabúa PSDB 7,55% 678 5 Absolon PSB 6,48% 582 6 Dyonei Avelino AVANTE 5,54% 498 7 Abnadabe PSB 5,51% 495 8 Petinho de Aloísio PC do B 4,04% 363 9 Nilton Moreira PSDB 4,03% 362

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.