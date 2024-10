Lista dos vereadores eleitos em Varginha-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Varginha neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão ansiosos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Varginha. A cidade, conhecida por sua forte tradição política, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população no processo democrático.

Conforme os dados preliminares divulgados pelo TSE, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A seguir, apresentamos a tabela com os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dandan PL 2,08% 1.358 2 Dudu Ottoni AVANTE 2,01% 1.315 3 Dr Lucas PRD 1,81% 1.181 4 Dr Fernando Guedes PRD 1,63% 1.066 5 Thulyo Paiva UNIÃO 1,52% 995 6 Joãozinho Enfermeiro DC 1,52% 992 7 Pastor Faustinho PSD 1,52% 992 8 Alexandre Prado AVANTE 1,46% 952 9 Rogério Bueno PV 1,45% 945 10 Marquinho da Cooperativa MOBILIZA 1,42% 927 11 Davi Martins PL 1,42% 925 12 Zé Morais AVANTE 1,41% 922 13 Ana Rios UNIÃO 1,14% 744 14 Zilda Silva PP 1,11% 724 15 Bruno Leandro Coletor de Lixo PSDB 0,73% 478

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara, garantindo assim uma representação mais equilibrada dos partidos e coligações.