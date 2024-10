Lista dos vereadores eleitos em Valente-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Valente neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão ansiosos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Valente. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população no processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Valente para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VALENTE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabrício de Sissi PSD 7,14% 1.216 2 Igor de Romilson PSD 6,82% 1.161 3 Genilton de Teroza AVANTE 6,62% 1.127 4 Wagton de Corante AVANTE 5,86% 998 5 Gil do Kiosk PSD 5,49% 935 6 Gabi Gás PSD 5,44% 926 7 Guinho de Ivo SOLIDARIEDADE 5,19% 884 8 Juvanda do Sindicato PT 5,14% 875 9 Guto da Saúde SOLIDARIEDADE 5,00% 851 10 Robinho de Cabochard AVANTE 4,30% 732 11 Vado AVANTE 4,17% 711

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido ao bom desempenho de sua legenda.