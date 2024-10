Lista dos vereadores eleitos em Umburatiba-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Umburatiba neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

As urnas foram fechadas e agora é hora de conhecer os novos representantes do Legislativo municipal. A população está atenta para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos concorrendo ao cargo.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Umburatiba para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM UMBURATIBA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1º Nilsin PMB 10,03% 243 2º Fulô PMB 8,34% 202 3º Adriano Fumin AVANTE 7,64% 185 4º Toninho PT 6,73% 163 5º Bode PT 5,65% 137 6º Nita PSB 5,28% 128 7º Kezinho AVANTE 4,87% 118 8º Juninho PT 4,50% 109 9º Marcelo Vital AGIR 4,25% 103

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, o que explica eventuais surpresas no resultado das eleições 2024.