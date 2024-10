Lista dos vereadores eleitos em Uberaba-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Uberaba neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, inicia-se o processo de contabilização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinará quem serão os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores promete manter os uberabenses atentos às atualizações que serão divulgadas ao longo da noite. O pleito deste ano contou com uma participação expressiva da população, refletindo o interesse da comunidade em escolher seus representantes para debater e propor soluções para os desafios enfrentados pelo município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Uberaba para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Mariscal PSDB 3,32% 5.447 2 Diego Rodrigues Neh Diego PDT 2,15% 3.523 3 Ismar Marão PSD 2,10% 3.448 4 Luiz da Farmácia PL 2,00% 3.280 5 Ellen Miziara PL 1,97% 3.238 6 Rochelle PDT 1,94% 3.178 7 Caio Godoi PP 1,81% 2.971 8 Baltazar da Farmacia UNIÃO 1,48% 2.436 9 Varciel Cabeleireiro PMB 1,45% 2.385 10 Tulio Micheli Boca No Trombone PSDB 1,39% 2.289 11 Cabo Diego DC 1,38% 2.268 12 Marcos Jammal PSDB 1,36% 2.226 13 Anderson 2 Irmãos PSD 1,31% 2.147 14 Fernando Mendes REPUBLICANOS 1,25% 2.046 15 Samuel Pereira PMB 1,22% 1.999 16 Almir Silva Locutor Mensagens REPUBLICANOS 1,20% 1.963 17 Lu Fachinelli UNIÃO 1,16% 1.905 18 China PC do B 1,09% 1.788 19 Ripposati Filho PSD 1,04% 1.703 20 Denise da Supra PRD 1,01% 1.655 21 Dr Cleber Júnior MDB 0,98% 1.617

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado no Brasil pode fazer com que candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.