Lista dos vereadores eleitos em Tuiuti-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tuiuti neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Tuiuti promete trazer novidades para o cenário político local. A população está atenta para saber quem serão os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A expectativa é grande, especialmente considerando a importância do trabalho dos vereadores para o desenvolvimento da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Tuiuti para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TUIUTI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando do Arraial UNIÃO 4,98% 211 2 Pastor Aguinaldo UNIÃO 4,48% 190 3 Andrezao REPUBLICANOS 4,27% 181 4 Careca Irmão do Nande UNIÃO 4,06% 172 5 Miltao REPUBLICANOS 3,42% 145 6 Daiane Moreira PODE 3,42% 145 7 Haroldo Mariano PL 2,97% 126 8 Pedrinho da Grama UNIÃO 2,74% 116 9 Dr Antonio PSB 2,50% 106

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta não apenas os votos individuais, mas também os votos recebidos pelo partido ou coligação, garantindo uma distribuição mais equilibrada das cadeiras na Câmara Municipal.