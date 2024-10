Lista dos vereadores eleitos em Tucuruí-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tucuruí neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tucuruí. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce o interesse em saber quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a atenção se volta para a contagem oficial dos votos.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Tucuruí para os próximos quatro anos foram definidos com base nos votos computados. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jairo Holanda MDB 2,93% 1.691 2 Weber Galvão MDB 2,74% 1.580 3 Daivyson Freeway MDB 2,71% 1.564 4 Paulo do Onze MDB 2,60% 1.500 5 Vieira MDB 2,56% 1.475 6 Cristiano Arrais MDB 2,56% 1.475 7 Fernando Albuquerque MDB 2,44% 1.408 8 Ilma do Nenéo MDB 2,26% 1.303 9 Titonho PP 2,10% 1.210 10 Dr Fábio Ulisses UNIÃO 1,87% 1.081 11 Dodô REPUBLICANOS 1,86% 1.075 12 Sérgio Gomes UNIÃO 1,81% 1.045 13 Sargento Bonieck PP 1,66% 958 14 Albert Lobato REPUBLICANOS 1,43% 826 15 Marcelo Chichilim PRD 1,41% 815 16 Lima Dantas PODE 1,30% 753 17 Sidão SOLIDARIEDADE 1,17% 677

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.